G7 Energia: stop entro 2022 a finanziamenti combustibili fossili

Roma, 27 mag. (askanews) – “Accolgo con favore la leadership e l’unità mostrata dal G7 per andare oltre in confronto all’anno scorso in materia di finanziamenti dei combustibili fossili e si impegna a cessare il finanziaento internazionale di combustibili fossili da parte del G7 entro la fine del 2022”: così Alok Sharma, presidente della Cop26, ha annunciato da Berlino, nel corso del vertice del G7 dell’Energia, l’impegno dei 7 Paesi industrializzati a mettere fine ai finanziamenti di progetti di sfruttamento di combustibili fossili all’estero per contribuire alla lotta contro il surriscaldamento climatico.