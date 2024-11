G7 Esteri, Tajani: Usa nostro principale alleato, lavoriamo per pace

Fiuggi, 26 nov. (askanews) – “Gli Stati Uniti sono il nostro principale alleato nel mondo. Abbiamo ottime relazioni, collaboriamo e abbiamo identità di vedute sulle grandi questioni internazionali: siamo insieme nella Nato, a livello politico ma anche militare”. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in dichiarazioni alla stampa con il segretario di Stato Usa Antony Blinken a margine del G7 Esteri a Fiuggi.

“I nostri militari”, ha ricordato Tajani, “sono uno al fianco all’altro per garantire pace e stabilità nel mondo”. “Abbiamo una comune visione della situazione in Medio Oriente, lavoriamo per la pace, ci auguriamo che presto si possa arrivare ad un cessate il fuoco in Libano e poi lavoriamo anche per un cessate il fuoco a Gaza, anche con una visione per il day after, per il giorno dopo”, ha spiegato il titolare della Farnesina.

“Abbiamo una comune visione anche per quanto riguarda la difesa della libertà, della democrazia in Ucraina. Lavoriamo per la pace, insieme. Una pace giusta che significa libertà e non resa”, ha insistito Tajani, sottolineando che “le relazioni transatlantiche per noi procedono nella giusta maniera”.

“Ringrazio il segretario di Stato Blinken per la collaborazione che ha avuto con noi in questi anni. Continueremo a lavorare con lui, continueremo a lavorare con gli Stati Uniti perché il nostro rapporto è talmente solido che non è legato certamente a questo o all’altro governo: noi siamo amici degli Stati Uniti. Ringrazio Toni (Blinken, ndr) veramente per tutto ciò che ha fatto, che sta facendo, per rinforzare questo legame tra Roma e Washington”, ha concluso Tajani.