G7, Giappone: bisogna diversificare la supply chain

Milano, 13 mag. (askanews) – Il G7 prevede di lanciare uno schema di partenariato per diversificare le catene di approvvigionamento nel tentativo di ridurre la dipendenza dal commercio con la Cina. “Attraverso la pandemia, abbiamo visto il lato negativo delle catene di approvvigionamento troppo concentrate in un unico posto”, ha affermato il ministro dellefinanze giapponese Shunichi Suzuki. “Questa lezione l’abbiamo imparata – ha proseguito – Pertanto, in termini di garanzia della sicurezza economica, non dovremmo fare affidamento su un solo Paese ma allargare, per includere le medie imprese dei paesi a basso reddito che sono in fase di sviluppo che possono assumere un ruolo più importante e noi li sosterremo. Ne trarremo beneficio. Questo è il nostro pensiero”.