A Hiroshima in Giappone si sta svolgendo il G7 che riunisce i grandi della terra. Meloni potrebbe andare via in anticipo per far fronte all'emergenza maltempo.

A Hiroshima, in Giappone, si sta svolgendo il G7 che riunisce i grandi della terra. Tra i temi al centro del summit l’emergenza climatica e la guerra in Ucraina. Il vertice è stato anche l’occasione per ricordare le vittime della bomba atomica che ha segnato per sempre in mondo nel 1945. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni potrebbe ripartire in anticipo a causa dell’emergenza maltempo che ha devastato l’Emilia-Romagna. Nel frattempo Zelesnky è atterrato in Giappone.

G7 Hiroshima, il presidente ucraino Zelensky è arrivato in Giappone

Il presidente dell’Ucraina, Zelensky è arrivato in Giappone a bordo di un aereo francese che è decollato dall’Arabia Saudita dove si è recato per partecipare nelle scorse ore al summit della Lega Araba. Stando a quanto si apprende, il leader ucraino prenderà parte al vertice all’ultimo giorno di incontri fissato il 21 maggio.

Meloni potrebbe lasciare il G7 in anticipo a causa dell’emergenza maltempo in Emilia-Romagna

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, potrebbe non rimanere in Giappone per tutta la durata del G7. La premier dovrebbe lasciare infatti il summit prima della sua conclusione per fare rientro in Italia e seguire personalmente l’emergenza maltempo in Emilia-Romagna di questi ultimi giorni.

Il presidente francese Macron ha espresso solidarietà nei confronti delle vittime del maltempo: “L’Italia è colpita da alluvioni che causano danni considerevoli. Intere aree travolte. Il nostro pensiero va alle vittime e alle famiglie che hanno perso tutto. La Francia è solidale. L’ho detto alla Presidente del Consiglio Meloni, siamo pronti a fornire ogni aiuto utile”, è il tweet di Macron in italiano.