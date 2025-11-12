G7, il ministro Tajani in Canada per ministeriale Esteri

Regione del Niagara (Ontario), 11 nov. (askanews) – Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani sarà in missione in Canada per la riunione dei ministri degli Esteri del G7, sotto presidenza canadese. Oltre ai membri del G7, i lavori vedranno la partecipazione di alcuni Paesi invitati dalla Presidenza: Arabia Saudita, Brasile, Repubblica di Corea, India, Messico, Sudafrica e Ucraina.

I lavori che si sono aperti con una cena di lavoro sul tema della pace e sicurezza globale, prevedono la discussione di diversi scenari di crisi. Italia e USA avranno il “lead” della discussione sui vari temi del Medio Oriente; la Gran Bretagna sul Sudan; la Germania sull’Ucraina. In vista della conferenza del Cairo per la ricostruzione di Gaza, il ministro Tajani confermerà l’impegno italiano per l’attuazione del Piano di Pace americano e la disponibilità a contribuire alla governance, alla stabilizzazione e alla ricostruzione della Striscia, per la quale l’Italia ha già annunciato un pacchetto da 60 milioni di euro, da destinare anche all’efficientamento degli aiuti umanitari.

Il titolare della Farnesina ricorderà inoltre il recente lancio dell’iniziativa “Italy for Sudan”, ribadendo l’importanza di incrementare i flussi di aiuti umanitari e confermando il prossimo invio di aiuti dall’Italia a favore dei più vulnerabili, fra cui bambini e sfollati interni.