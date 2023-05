G7: incontro Lula-Modi, focus su partenariato, economia e Ucraina

Hiroshima, 21 mag. (Adnkronos) - Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha incontrato il primo ministro dell'India Narendra Modi, a margine del vertice del G7 a Hiroshima, in Giappone, da ieri aperto anche ai paesi ospiti. "Durante i miei primi mandati abbiamo istituito con ...

Hiroshima, 21 mag. (Adnkronos) – Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha incontrato il primo ministro dell'India Narendra Modi, a margine del vertice del G7 a Hiroshima, in Giappone, da ieri aperto anche ai paesi ospiti. "Durante i miei primi mandati abbiamo istituito con l'India un partenariato strategico, che assieme al primo ministro Modi lavorerò per rilanciare", ha scritto Lula su Twitter. "Il Brasile e l'India sono grandi Paesi che danno un grande contributo all'economia e alla politica globali", ha affermato il presidente brasiliano, aggiungendo di aver discusso con Modi anche il conflitto in Ucraina e le relative esigenze di ricostruzione. "I nostri Paesi sono dalla parte della pace", ha ancora scritto Lula.