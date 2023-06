G7: Italia dona a Giappone campana bronzo simbolo passaggio presidenza

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - L’Italia è pronta per fare la sua parte con la presidenza 2024 del G7. A Ise-Shima, in Giappone, i lavori della ministeriale G7 Trasporti si sono conclusi col regalo di una campana in bronzo - realizzata ad Agnone dalla più antica fonderia italiana e t...

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – L’Italia è pronta per fare la sua parte con la presidenza 2024 del G7. A Ise-Shima, in Giappone, i lavori della ministeriale G7 Trasporti si sono conclusi col regalo di una campana in bronzo – realizzata ad Agnone dalla più antica fonderia italiana e tra le più antiche al mondo – consegnata dal vice ministro Edoardo Rixi al ministro giapponese dei Trasporti Tetsuo Saito come simbolo dell’imminente passaggio di consegne per la presidenza dal Giappone all’Italia. Tra le priorità generali saranno posti temi come il sostegno compatto all’Ucraina, la sicurezza economica, i flussi migratori, il rilancio dei rapporti verso l’Africa e in ambito G20. Il G7 2024 si terrà in Puglia subito dopo le elezioni per il Parlamento europeo, previste a giugno.