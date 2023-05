G7: leader, 'emissioni a zero entro 2050'

Hiroshima, 20 mag. (Adnkronos) - "Noi, i leader del G7, stiamo agendo e rafforzando la cooperazione per affrontare la crisi climatica e accelerare la transizione globale verso l'energia pulita per raggiungere emissioni nette pari a zero al più tardi entro il 2050. Riaffermiamo il no...

Hiroshima, 20 mag. (Adnkronos) – "Noi, i leader del G7, stiamo agendo e rafforzando la cooperazione per affrontare la crisi climatica e accelerare la transizione globale verso l'energia pulita per raggiungere emissioni nette pari a zero al più tardi entro il 2050. Riaffermiamo il nostro fermo impegno per l'accordo di Parigi". Lo affermano i leader del G7, in un documento sul clima stilato durante il G7 in corso a Hiroshima.

"Riconosciamo che gli investimenti pubblici e privati nelle industrie del futuro sia a livello nazionale che nel mondo saranno necessarie per raggiungere questi obiettivi e che è necessaria un'ulteriore cooperazione per colmare la carenza di investimenti per la transizione energetica pulita, per ridurre il costo della transizione energetica in tutto il mondo", scrivono ancora i leader.