G7: leader, 'pronti a nuove misure contro coercizione economica'**

Hiroshima, 20 mag. (Adnkronos) – "Il mondo ha registrato un preoccupante aumento degli episodi di coercizione economica che cercano di sfruttare vulnerabilità e dipendenze economiche e minano le politiche estere e interne e posizioni dei membri del G7 e dei partner in tutto il mondo. Esprimiamo seria preoccupazione per la coercizione economica e chiediamo a tutti i paesi di astenersi dal suo uso, che non solo mina il funzionamento e la fiducia nel sistema commerciale multilaterale, ma viola anche l'ordine internazionale incentrato sul rispetto della sovranità e dello stato di diritto, e in definitiva compromette la sicurezza e la stabilità globali". E' quanto si legge nella dichiarazione del leader del G7 che segue la prima sessione di lavoro della seconda giornata del G7 dedicata alla 'resilienza e sicurezza economica'.

"Ai nostri rispettivi livelli nazionali, utilizzeremo gli strumenti esistenti, ne rivedremo l'efficacia e ne svilupperemo di nuovi -se necessario- per scoraggiare e contrastare l'uso di misure economiche coercitive", mettono nero su bianco i leader del G7.