G7: leader, 'ridurremo dipendenza da Cina, proteggeremo nostre tecnologie'

Hiroshima, 20 mag. (Adnkronos) – “È necessario cooperare con la Cina, dato il suo ruolo nella comunità internazionale e le dimensioni della sua economia, sulle sfide globali e sui settori di interesse comune. I nostri approcci politici non sono progettati per danneggiare la Cina né cerchiamo di ostacolare il progresso economico e lo sviluppo della Cina. Una Cina in crescita che rispetti le regole internazionali sarebbe di interesse globale”. È quanto si legge in un comunicato diffuso dai leader del G7 in corso a Hiroshima.

"Non stiamo disaccoppiando o ripiegando verso l'interno – premettono i 'Grandi' -. Allo stesso tempo, riconosciamo che la resilienza economica richiede la riduzione del rischio e la diversificazione. Faremo passi, individualmente e collettivamente, per investire nella nostra vitalità economica. Ridurremo le dipendenze eccessive nelle nostre catene di approvvigionamento critiche”.

“Al fine di consentire relazioni economiche sostenibili con la Cina e rafforzare il sistema commerciale internazionale, spingeremo per una parità di condizioni per i nostri lavoratori e le nostre aziende – aggiungono quindi i leader del G7 –. Cercheremo di affrontare le sfide poste dalle politiche e dalle pratiche non di mercato della Cina, che distorcono l'economia globale. Contrastare pratiche maligne, come il trasferimento di tecnologia illegittimo o la divulgazione dei dati. Promuoveremo la resilienza alla coercizione economica. Riconosciamo anche la necessità di proteggere alcune tecnologie avanzate che potrebbero essere utilizzate per minacciare la nostra sicurezza nazionale senza limitare indebitamente il commercio e gli investimenti”, concludono.