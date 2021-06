G7, manifestazione ambientalista davanti al media center

Carbis Bay (UK), 12 giu. (askanews) – Manifestazione ambientalista, questo pomeriggio, a Falmouth, la cittadina – a pochi chilometri da Carbis Bay – che ospita il media center del G7.

Alcune centinaia di persone hanno sfilato lungo le vie della località turistica, fermandosi davanti all’ingresso del centro stampa internazionale, lanciando slogan contro i leaders del G7.

Portati in corteo anche un grande mappamondo, una barca rosa con la scritta “Tell the truth” (“Dite la verità”) uno striscione con la scritta “G is for greenwashing”, ovvero la pratica di omettere o falsificare informazioni su prodotti dannosi per l’ambiente.