G7: Meloni lascia Hiroshima, domani in Emilia Romagna

Hiroshima, 20 mag. (Adnkronos) – Il premier Giorgia Meloni ha appena lasciato Hiroshima, sul volo di Stato che la condurrà in Emilia Romagna già domani. Il presidente del Consiglio lascia in anticipo il G7, per seguire da vicino il dossier maltempo. Il volo con a bordo la delegazione italiana farà uno scalo tecnico in Kazakistan, per poi proseguire verso l'Emilia Romagna dove dovrebbe atterrare attorno a ora di pranzo.