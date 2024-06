G7, Meloni: l'Italia al centro del mondo, siamo riusciti a stupire

Bari, 15 giu. (askanews) - "I lavori della presidenza italiana del G7 proseguono, oggi si è chiuso il vertice dei leader ma nei prossimi mesi si svolgeranno altre ministeriali in cui continueremo ad approfondire le nostre priorità. In questi giorni l'Italia è stata al centro del mondo, e gli occh...

Bari, 15 giu. (askanews) – “I lavori della presidenza italiana del G7 proseguono, oggi si è chiuso il vertice dei leader ma nei prossimi mesi si svolgeranno altre ministeriali in cui continueremo ad approfondire le nostre priorità. In questi giorni l’Italia è stata al centro del mondo, e gli occhi del mondo sono stati puntati su di noi. Era una grande responsabilità e sono orgogliosa di come la nostra Nazione sia riuscita, ancora una volta, a stupire e a

tracciare la rotta”.

Lo ha affermato la premier Giorgia Meloni in un video pubblicato sui social prima della conferenza stampa finale del G7 in Puglia.