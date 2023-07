G7: Meloni, 'presidenza italiana? Riflettere su errori globalizzazione'**

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – "Ci sono degli errori che abbiamo fatto nella globalizzazione. Avevamo pensato che il libero commercio senza regole avrebbe risolto i nostri problemi, redistribuendo la ricchezza e democratizzando Paesi che sono meno democratici dei nostri: non è successo. E sistemi che erano non democratici sono involuti istituzionalmente. E hanno guadagnato spazio nel mondo. E ora sono più forti e noi più deboli, perché non controlliamo le nostre catene di approvvigionamento". Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, nell'intervista Fox News, rispondendo ad una domanda sugli orientamenti della prossima presidenza italiana del G7 e ricollegandosi al lavoro svolto nell'ultimo summit in Giappone.