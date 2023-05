G7: Meloni, 'stretta sinergia con Sunak, insieme su sfide future'

Hiroshima, 19 mag. (Adnkronos) - "Lieta di aver rivisto il Primo Ministro del Regno Unito Rishi Sunak a margine dei lavori del G7. Insieme abbiamo dialogato sui principali temi internazionali cui collaboriamo in stretta sinergia. Proseguiamo su questa strada, forti anche dell'intensit&agra...

Hiroshima, 19 mag. (Adnkronos) – "Lieta di aver rivisto il Primo Ministro del Regno Unito Rishi Sunak a margine dei lavori del G7. Insieme abbiamo dialogato sui principali temi internazionali cui collaboriamo in stretta sinergia. Proseguiamo su questa strada, forti anche dell'intensità dei nostri rapporti, per affrontare insieme le sfide future". Lo scrive in un tweet il premier Giorgia Meloni.