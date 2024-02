G7, Peluffo (PD): IA e transizioni siano al centro dell'agenda

Roma, 21 feb. (askanews) – “Tra i temi principali che dovranno essere affrontati nel corso del prossimo G7 sicuramente ci dovrà essere l’intelligenza artificiale, sulla quale ci deve essere un protagonismo europeo che viaggi bene sul versante regolatorio. Il problema è il netto ritardo dal punto di vista industriale. Un tema delicato perché l’IA determina le scelte di fondo della politica industriale. Altro tema sicuramente da approfondire è quello della doppia transizione, quella energetica e quella digitale, come accompagnarle e che tipo di investimenti fare. In Italia ci vuole più coraggio, dobbiamo crederci e scommetterci di più. Questo aiuterebbe anche a risolvere un problema importante, che è l’incertezza, normativa ed economica, che genera la poca attrattività del nostro paese per gli investitori esteri”, ha dichiarato l’On Vinicio Peluffo, Capogruppo PD Commissione Attività Produttive, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.