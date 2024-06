G7, Putin: congelamento asset russi all'estero è un "furto"

Roma, 14 giu. (askanews) - Per il presidente russo Vladimir Putin il congelamento dei beni russi all'estero è un "furto". La mossa di utilizzare gli interessi di questi asset congelati per un prestito da 50 miliardi di dollari, annunciato ieri al G7 in Puglia, è una mossa "non resterà impunita", ...

Roma, 14 giu. (askanews) – Per il presidente russo Vladimir Putin il congelamento dei beni russi all’estero è un “furto”. La mossa di utilizzare gli interessi di questi asset congelati per un prestito da 50 miliardi di dollari, annunciato ieri al G7 in Puglia, è una mossa “non resterà impunita”, ha avvertito, in un intervento al ministero degli Esteri russo.

Putin ha aggiunto che i paesi occidentali stanno cercando di trovare “una sorta di base giuridica” per i congelamenti “ma nonostante tutti gli inganni, il furto resta un furto e non rimarrà impunito”.

“I Paesi occidentali hanno congelato parte degli asset russi e delle riserve valutarie. Ora stanno pensando a come fornire almeno una base giuridica per appropriarsene definitivamente. Ma nonostante tutti gli inganni, il furto è pur sempre un furto e non rimarrà impunito”.

“Ma la questione va ancora più a fondo: rubando gli asset russi, faranno un altro passo verso la distruzione del sistema che loro stessi hanno creato e che per molti decenni ha assicurato la loro prosperità, permettendo loro di consumare più di quanto guadagnano attraverso debiti e obblighi per attirare denaro da tutto il mondo”.