G7, riunione di coordinamento leader Ue prima dell'inizio del summit

Kananaskis (Canada), 16 giu. (askanews) – Riunione di coordinamento dei leader europei prima dell’inizio dei lavori del G7 a Kananaskis, in Canada. L’incontro vede la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del cancelliere tedesco Friedrich Merz, del presidente francese Emmanuel Macron e dei presidenti della Commissione e del Consiglio europeo Ursula von der Leyen e Antonio Costa.

Alle 10 (le 18 in Italia) ci sarà il benvenuto ufficiale del primo ministro del Canada Mark Carney e poi inizieranno i lavori divisi in quattro sessioni: economia globale; crescita economica; rendere le Comunità sicure. La quarta sessione, a cena, è dedicata al tema “Rendere sicuro il mondo”. La premier interverrà in tutte le quattro sessioni e guiderà la terza sulle Comunità sicure.