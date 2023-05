G7: Schlein, 'da Meloni ipocrisia con Trudeau'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "C'è una grande ipocrisia nelle parole di Giorgia Meloni, perchè quando manca il riconoscimento dei diritti di persone che sono discriminate quotidianamente per ciò che sono, non si tratta di cosa non abbia fatto il Governo. Bisognerebbe che...

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – "C'è una grande ipocrisia nelle parole di Giorgia Meloni, perchè quando manca il riconoscimento dei diritti di persone che sono discriminate quotidianamente per ciò che sono, non si tratta di cosa non abbia fatto il Governo. Bisognerebbe che non fossero gli stessi che hanno applaudito in modo disgustoso quando hanno affossato attivamente una legge come il ddl Zan. Ricordo che il Governo da quando si è insediato ha cominciato a fare la guerra anche alle decisioni europee che con un regolamento chiedono di non discriminare i figli e le figlie, anche quelli delle coppie omogenitoriali". Lo ha affermato la segretaria del Pd Elly Schlein, ospite di 'In onda' su La7, a proposito della polemica tra la premier, Giorgia Meloni, e il Primo ministro canadese, Justin Trudeau.