G7: Schlein, 'normale cordialità Biden-Meloni, preoccupa diversa accoglienza Ue'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – Che il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, tenga la mano al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "è normale, si tratta dei leader di due Paesi che hanno storicamente una partnership importante. Mi preoccupa di più che quando" la premier "va nell'Unione europea non trovi un'accoglienza particolarmente calorosa, perchè dagli incontri fatti in questi ultimi giorni a Reykjavík, lunghi resoconti dell'incontro con Sunak e molto più brevi di quelli con i leader dell'Unione europea". Lo ha affermato la segretaria del Pd Elly Schlein, ospite di 'In onda' su La7.

"Sono più preoccupata -ha insistito la leader Dem- dal fatto che Giorgia Meloni si sia scelta in tutti questi anni gli amici più sbagliati in Europa, ad esempio i nazionalisti, e questo rischia di isolare il nostro Paese e di rendere più difficile perseguire l'interesse italiano nell'ambito dell'interesse comune europeo".