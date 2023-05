Il primo ministro canadese Justin Trudeau si è detto preoccupato per la questione dei diritti in Italia: lo ha detto a Giorgia Meloni al G7

Giorgia Meloni è stata la prima ad arrivare in Giappone per il G7 ed ha avviato immediatamente un bilaterale con il suo omologo Kishida. In seguito l’incontro con il primo ministro canadese Justin Trudeau; proprio questo confronto non sarebbe iniziato nel migliore dei modi.

G7, incontro Trudeau-Meloni: “Preoccupati per le posizioni italiane sui diritti Lgbtq”

Secondo quanto riportato in primis dai media canadesi, l’incontro bilaterale tra Trudeau e Meloni è iniziato in salita per il presidente del consiglio dei ministri italiano. Si è andati quasi subito sul tema dei diritti civili con il primo ministro canadese che avrebbe spiegato: “Ovviamente il Canada è preoccupato per alcune delle posizioni che l’Italia sta prendendo, per quanto riguarda i diritti Lgbtq. Ma non vedo l’ora di parlarne con te.”

La risposta di Giorgia Meloni: le decisioni del governo

A queste parole piccate, Giorgia Meloni avrebbe risposto con sicurezza: “Il governo sta seguendo le decisioni dei tribunali e non si sta discostando dalle precedenti amministrazioni.” Subito dopo, Meloni ha parlato dell’economia globale: “C’è stata una lettura superficiale dei rischi della globalizzazione, si sono rafforzate le autocrazie, le democrazie si sono indebolite. Dobbiamo riprendere il controllo delle catene strategiche del valore.”