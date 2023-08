Gabon, il capo dei ribelli: onoreremo tutti gli impegni

Milano, 31 ago. (askanews) – Il capo dei ribelli del Gabon, il generale Brice Oligie Nguema, ha promesso che il Paese onorerà tutti gli impegni nazionali e internazionali.

Ieri, il presidente gabonese Ali Bongo Ondimba è stato rieletto alla guida del Paese per un terzo mandato dopo aver ottenuto il 64,2 per cento dei voti. I militari gabonesi hanno poi pronunciato un discorso televisivo, dichiarando l’annullamento dei risultati elettorali e lo scioglimento di tutte le istituzioni. Da allora il presidente è stato posto ai domiciliari, mentre suo figlio è stato arrestato, secondo quanto riportato dai media.

“Il general maggiore, Presidente del Comitato per la Transizione e il Ripristino delle Istituzioni comitato ribelle vuole assicurare tutti gli investitori, i partner per lo sviluppo e i creditori del Paese che saranno prese tutte le misure necessarie per garantire il rispetto degli impegni assunti dal nostro Paese sia all’interno sia all’estero”, ha dichiarato un portavoce dei ribelli in onda su un’emittente locale.

Nguema ha anche ordinato il ripristino temporaneo della Corte costituzionale e la ripresa dei voli nazionali.