Gabriel Garko e la foto con il suo presunto fidanzato: ecco chi sarebbe

L'attore Gabriel Garko ha recentemente pubblicato sul suo profilo social una foto in cui è in compagnia di un ragazzo, potrebbe essere il suo fidanzato?

L’attore Gabriel Garko ha recentemente condiviso sul suo profilo Instagram una foto che ha letteralmente scatenato i suoi fan sui social. Nello scatto Garko si mostra in compagnia di un bellissimo ragazzo che potrebbe essere il suo nuovo fidanzato.

Gabriel Garko e la foto con il presunto nuovo fidanzato

Nella puntata di Verissimo andata in onda il 3 ottobre 2021, Gabriel Garko aveva annunciato a Silvia Toffanin di aver trovato l’amore, ma in quell’occasione l’attore non aveva proferito parola circa il suo nome e cognome, ora il suo nuovo compagno potrebbe avere un volto e un nome anche per i suoi fan.

A svelare al pubblico quello che potrebbe essere il suo nuovo fidanzato, è stato lo stesso Garko, che ha condiviso sul suo profilo Instagram, una foto che lo ritrae in compagnia di un bellissimo ragazzo in un momento di relax.

Gabriel Garko e la foto con il presunto fidanzato: ecco di chi si tratta

Potrebbe essere Matia Emme il misterioso fidanzato di Gabriel Garko, lo si evince da un repost effettuato dall’attore, relativamente ad una foto di coppia condivisa dal giovane, che di professione fa il general manager e vive a Milano.

La presunta relazione tra Matia Emme e Gabriel Garko potrebbe essere confermata da un ulteriore indizio, ossia una paparazzata fatta nel mese di ottobre 2021 dal noto settimanale di gossip Nuovo, che li aveva immortalati in alcuni scatti, che dimostravano un’apparente complicità tra i due.

Gabriel Garko e la foto con il presunto fidanzato: le parole dell’attore a Verissimo

Nella puntata di Verissimo andata in onda il 3 ottobre 2021, Gabriel Garko aveva così raccontato della sua nuova relazione sentimentale:

“Ho una storia da poco, ma è iniziata molto bene sia dal punto di vista caratteriale che intellettuale. Lui ha 36 anni, non fa il modello come ha scritto qualcuno e non c’entra nulla con il mondo dello spettacolo. Mi piace davvero tanto”.

Al momento Gabriel Garko non ha ancora confermato la sua relazione con Matia Emme, dunque l’identità del suo misterioso nuovo fidanzato è ancora del tutto ignota, anche se gli indizi emersi fino ad ora fanno pensare che con tutta probabilità l’attore stia vivendo una storia con il giovane general manager.