Gabriel Garko fidanzato con Matia Emme: “Sogno di diventare padre”

Gabriel Garko è stato avvistato in compagnia della sua presunta nuova fiamma e ha confessato di desiderare un figlio.

Dopo aver smentito la sua presunta liaison con Ivan gray Gabriel Garko ha confessato di essere impegnato e ha rivelato di sognare una famiglia tutta sua.

Gabriel Garko e Matia Emme

Nei giorni scorsi Gabriel Garko ha smentito di avere una liaison con Iva Gray e ha fatto sapere di essere impegnato sentimentalmente con un34enne lontano dal mondo dello spettacolo.

A seguire l’attore è stato paparazzato in compagnia di Matia Emme, sua presunta nuova fiamma. Sul nuovo compagno di Garko non si sa praticamente nulla ma è stato lo stesso attore a confessare di sognare presto una famiglia tutta sua:

“Mi piacerebbe diventare padre. A breve prenderò una decisione, penso che sarei bravo”, ha dichiarato l’attore che solo 1 anno fa, in diretta tv, aveva fatto outing.

Gabriel Garko: il coming out

Nel 2020, mentre la sua presunta ex, Rosalinda Cannavò, era concorrente del GF Vip 5, Gabriel Garko è entrato nella casa del reality show parlando del suo “segreto di pulcinella” e lasciando intendere di essere gay. In seguito l’attore ha smentito di aver avuto una relazione con la Cannavò e prima di lei con Eva Grimaldi, mentre ha confermato di esser stato legato al collega attore Gabriele Rossi (rimasto suo amico anche dopo la loro rottura).

Gabriel Garko: le accuse di Manuel Arcuri

A sorpresa chi non ha gradito le rivelazioni fatte da Gabriel Garko in diretta tv è stata Manuela Arcuri, che ha confessato la veridicità del sentimento che aveva legato lei e l’attore molti anni prima. “Forse sono caduta anch’io nella rete di qualcosa di organizzato a tavolino. Non so se per lui sia stata una storia finta, ma per me è stata vera. Sentendo le sue dichiarazioni mi viene da pensare che forse anch’io sono una vittima e mi dispiacerebbe tantissimo.

Anni fa abbiamo avuto una relazione durata qualche mese e non posso dire fosse una cosa falsa e organizzata. Ero innamorata e tra noi c’era una grande attrazione fisica, ci piacevamo tantissimo. È durata poco, però per quel breve periodo lui era il mio fidanzato: per me è stata una storia vera”, aveva confessato l’attrice. In seguito Gabriel Garko ha confermato quanto da lei affermato, sottolineando come i due fossero una coppia vera e propria.