Gabriel Garko, il grave lutto: “Grazie per le emozioni che mi hai dato”

Gabriel Garko ha espresso via social tutto il suo dolore per un tragico e improvviso lutto che lo ha colpito.

Gabriel Garko: il lutto

Attraverso i social Gabriel Garko ha espresso il suo dolore per il suo fidato amico a quattro zampe, Aragon, al suo fianco da moltissimi anni.

“Grazie per tutte le emozioni che mi hai donato…. ciao Aragon”, ha scritto il cantante in un post sui social. In tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno espresso il loro sostegno e il loro calore difronte a questra tragica perdita. “Mi dispiace”, gli ha scritto Marco Carta tra i commenti al suo post, mentre Elena Barolo gli ha inviato un emoticon a forma di cuore. Aragon non è l’unico animale adottato da Garko: oltre a lui vi è anche l’altro cane, Afrodite, e alcuni cavalli.

Gabriel Garko: la morte di Michele Merlo

Oltre ad aver espresso il suo dolore per la morte di Aragon Gabriel Garko ha espresso il suo cordoglio per morte di Michele Merlo, il 28enne cantante di Amici stroncato da un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. “Due occhi che erano profondi come il mare, una voce che ti portava in alto nel cielo. E’ triste dire addio ad un amico così giovane e pieno di talento.

Sono vicino a tutti i familiari. Un bacio a Michele”, ha scritto Garko sui social unendosi ai tanti che, in queste ore, hanno espresso il loro rammarico e il loro cordoglio per la prematura scomparsa del cantante.

Gabriel Garko: il padre scomparso

Per Gabriel Garko il 2021 è stato un anno a dir poco tragico. Pochi mesi fa l’attore ha infatti annunciato via social di aver perso suo padre – morto a causa di una malattia – con cui aveva un legame molto speciale. “Mia mamma e mio papà sono stati due genitori meravigliosi perché non mi hanno mai giudicato per alcun tipo di scelta che ho fatto”, aveva dichiarato il cantante parlando del suo rapporto con i genitori, che hanno sempre appoggiato le sue scelte sentimentali e professionali. In tanti sui social si erano stretti attorno a lui con messaggi d’affetto e di solidarietà per la sua tragica perdita. Tra questi anche Eva Grimaldi e Imma Battaglia, diventate due tra le più grandi amiche di Garko.