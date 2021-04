Gabriel Garko in lutto: l’annuncio sui social della scomparsa del padre

Gabriel Garko ha condiviso sui social il proprio dolore per la recente scomparsa del padre con un post davvero toccante

Momenti certamente difficili per Gabriel Garko, che poche ore fa ha comunicato a tutti i suoi fan la scomparsa del padre Claudio Oliviero. Solo di recente il popolare attore aveva raccontato di alcuni problemi di salute dell’ex pasticciere, che poche ore fa è infine venuto a mancare.

L’artista torinese ha pertanto deciso di ricordarlo con un commosso post sul suo profilo Instagram, condividendo alcune immagini del genitore da giovane. Alle dolci fotografie, l’attore ha infine aggiunto una semplice quanto toccante dichiarazione: “Ciao papa’… fai buon viaggio…”, seguita da tre cuoricini.

In pochi attimi, il post di Gabriel Garko è stato invaso da moltissimi commenti di affetto e cordoglio. Al suo dolore si sono uniti ovviamente anche tanti volti noti del mondo dello spettacolo, come l’ex fidanzato Gabriele Rossi, Asia Argento, Stefania Orlando ed Eva Grimaldi.

Solo pochi mesi fa, Gabriel Garko aveva anche raccontato come i suoi genitori reagirono al suo coming out. Come molti ricordano senz’altro, l’attore ha dichiarato apertamente la sua omosessualità a ottobre 2020, in occasione della sua entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 5 per salutare la collega Adua Del Vesco, alias Rosalinda Cannavò.