Gabriel Garko si è infortunato in maniera grave a Ballando con le Stelle ed è possibile che debba rinunciare a partecipare allo show.

La partecipazione di Gabriel Garko a Ballando con le Stelle è a rischio: il celebre volto televisivo si è infortunato in maniera grave durante le prove e si troverebbe ricoverato in una clinica privata.

Gabriel Garko: infortunio a Ballando con le Stelle

Gabriel Garko si è infortunato durante la sua partecipazione alle prove per Ballando con le Stelle e, per questo, sarebbe stato trasportato di corso a Villa Stuart, una clinica privata dove i medici si sono presi subito cura di lui. A quanto pare le condizioni dell’attore sarebbero parse da subito gravi e pertanto non è dato sapere se potrà prendere parte alle prossime puntate di Ballando con le Stelle o se dovrà addirittura rinunciare alla sua partecipazione al programma tv.

“Questo è stato un pomeriggio abbastanza complicato qui a Ballando con le Stelle. Durante le prove Gabriel Garko si è fatto male ad un braccio in una maniera che ci è subito apparsa abbastanza seria”, ha dichiarato la conduttrice Milly Carlucci annunciando la notizia ai fan del programma. Per il momento l’attore non ha rilasciato dichiarazioni in merito al suo stato e i suoi fan sono in trepidante attesa di saperne di più.

Nei giorni scorsi anche Luisella Costamagna si è infortunata a Ballando con le Stelle ma fortunatamente era riuscita comunque a esibirsi mediante l’uso di un tutore. Per sapere come andranno le cose per Gabriel Garko non resta che attendere la nuova puntata del programma tv, in onda sabato 29 ottobre.