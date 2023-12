Gabriele Lazzaro, che ha lavorato con Beatrice Luzzi e Sara Ricci, si è esposto su quanto sta accadendo tra le due al GF. L’attore ha preso le difese della Regina di Cuori.

Gabriele Lazzaro si espone su Beatrice Luzzi e Sara Ricci

Via social, Gabriele Lazzaro ha detto la sua su quanto sta accadendo al GF tra Beatrice Luzzi e Sara Ricci. L’attore, che ha lavorato con entrambe a Vivere, ha le idee chiare. Ha difeso la collega dai capelli rossi e ha attaccato l’altra. Ha esordito:

“Ma l’atteggiamento di Sara Ricci? Tirare in ballo questioni di 25 anni fa per screditare Bea, entrando a gamba tesa in un contenzioso a cui estranea. ‘Chiedete a Endemol, chiedete a Canale5… Io non devo dire grazie, sono una professionista’. Cara Sara, anche meno. Siamo attori, non siamo Dio. Se sei al GF vuol dire che ti è convenuto rispetto a qualsiasi altro lavoro in ballo. Quindi sì, devi dire grazie”.

Gabriele Lazzaro contro Sara Ricci

Lazzaro ha proseguito continuando a criticare Sara Ricci:

“Ma l’arroganza di questa donna? Si permette di parlare della famiglia di Bea, dei suoi studi, del livello di cultura della casa. E poi come se non bastasse mette a tacere Rosanna Fratello. La domanda è una: non bastava la Ricci nelle repliche di Vivere su Infinity? Dovevano per forza metterla al Grande Fratello?”.

La posizione di Gabriele è chiara e i fan di Beatrice sperano che le sue parole vengano mostrate ai concorrenti del GF.

Gabriele Lazzaro pro Beatrice Luzzi

Gabriele ha concluso criticando Sara per aver commentato la vita privata di Beatrice: