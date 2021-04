Gabriele Paolini contro Lady Gaga: “Ho sporto denuncia”

Gabriele Paolini si è intrufolato sul set di House of Gucci ed è stato cacciato dalla sicurezza. A seguire ha dichiarato di aver sporto denuncia.

Gabriele Paolini si è introdotto in piena notte sul set di House Of Gucci, il nuovo film di Ridley Scott con Lady Gaga. Dopo esser stato sbattuto fuori dal set dalle forze dell’ordine, il disturbatore più famoso d’Italia ha sporto denuncia.

Gabriele Paolini: la denuncia

Gabriele Paolini ha provato a introdursi nel cuore della notte sul set di House of Gucci, l’ultimo film con Lady Gaga le cui riprese si stanno svolgendo a Roma. Una volta sorpreso dalla sicurezza, il disturbatore sarebbe stato sbattuto fuori in malomodo. Paolini ha fatto sapere dunque che avrebbe sporto denuncia e che, qualora dovesse essere risarcito, devolverà il ricavato in beneficenza: “Oggi ho denunciato Lady Gaga, alla procura della repubblica di Roma, per essere stato cacciato dalla sicurezza privata della nota cantante, all’interno del set cinematografico.”

Per i suoi atti da disturbatore in passato Gabriele Paolini è finito persino nel Guinness dei primati, e a quanto pare non avrebbe intenzione di fermarsi.

Per quanto riguarda Lady Gaga invece, di recente la popstar ha potuto finalmente riabbracciare 2 dei suoi 3 cani che erano stati rapiti. Il Dog sitter che ha cercato di proteggerli dai rapitori si trova attualmente in ospedale, dove ha subito un delicato intervento.