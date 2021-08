Gabrielli (Anmco): fare attenzione alla salute del proprio cuore

Rimini, 26 ago. (askanews) – Superare al più presto la fase pandemica e riprendere le normali attività, mettendo al primo posto la salute del proprio cuore. E’ l’auspicio e l’invito che l’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri fanno in occasione del congresso nazionale a Rimini fino al 28 agosto.

“I cardiologi in questo momento vogliono dare un messaggio di tranquillità e di speranza pur con la consapevolezza di una situazione difficile – ha detto Domenico Gabrielli, presidente del Congresso Anmco -.

Il messaggio è quello di far attenzione alla salute del proprio cuore e di essere tranquilli che il Servizio sanitario nazionale e la Cardiologia italiana in particolare sono nelle condizioni di rispondere ai bisogni di salute in maniera adeguata”.

La speranza del past president dell’associazione è “di superare al più presto questa fase pandemica e di riprendere le normali attività con la nuova consapevolezza di quella che è la caducità delle situazioni umane.

Con attenzione e rispetto delle regole e con impegno le difficoltà si possono superare”.