Gabrielli sul viaggio di Salvini a Mosca: “Nessun pericolo per la sicurezza nazionale”

Franco Gabrielli dice la sua sul viaggio di Matteo Salvini a Mosca e precisa: “Nessun pericolo per la sicurezza nazionale”: Dopo aver “redarguito” il segretario della Lega il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla Sicurezza smorza lettura allarmistiche in una intervista a SkyTg24.

Gabrielli aveva detto che “simili iniziative non spettano ai leader di partito, ma ai leader di governo”.

Gabrielli parla del viaggio di Salvini a Mosca

Poi però in queste ore ha spiegato: “Non credo che le azioni di Salvini pongano in pregiudizio la sicurezza nazionale: la sicurezza del Paese è una cosa molto più grande delle singole iniziative, di pur autorevoli esponenti politici”. E ancora: “Ho sentito cose gravi, Salvini è un rappresentante del Parlamento e un leader politico e come tale non può essere oggetto di informazioni e di investigazioni da parte dell’intelligence.

Le sue iniziative politiche attengono solo alla sua responsabilità politica”.

Nessun monitoraggio dei Servizi

Tradotto: nessuno 007 ha mai pedinato o attenzionato Salvini in occasione della faccenda viaggio in Russia e dei summit con l’ambasciatore della Federazione russa in Italia Sergey Razov. In chiosa ed alla domanda se i membri del governo o il presidente Mario Draghi stesso fossero stati informati del viaggio a Mosca da Salvini, Gabrielli ha risposto secco: “No comment”.