Gabry Ponte festeggia 25 anni di carriera, si balla con Blue e le sue hit

Milano, 27 ott. (askanews) – Ha fatto ballare diverse generazioni con i suoi successi, Gabry Ponte, il DJ-producer italiano numero 1 al mondo per ascolti su Spotify, con oltre 3 miliardi di stream globali, 2 dischi di diamante, 39 dischi di platino e 22 oro festeggia i 25 anni di carriera e successi, anche se in realtà sono di più come lui stesso racconta.

“Allora devo ancora metabolizzare, è un traguardo pazzesco che mi sorprende ogni giorno, devo essere sincero. Se penso a quando tutto è iniziato sono più di 25 anni, ho iniziato a fare il Dj che avevo 16-17 anni all’inizio degli anni ’90, sono so dire quando è iniziata la mia carriere, se quando ho messo il primo disco o quando ho fatto il primo disco oppure quando è uscito “Blue (da ba dee)”, che sono 25 anni. Questa è una linea di demarcazione, quindi abbiamo deciso di usare questo espediente per festeggiare con tutti i fan”.

Dopo che le date al Forum di Milano e a Torino sono andate sold out si sono aggiunte quelle di Bologna e Roma.

“E’ diventato un piccolo tour, per cui festeggeremo insieme con i fan italiani questo percorso insieme, quando è uscita Blue i ragazzi che venivano a ballare avevano la mia età adesso portano i figli ai concerti, è una bella atmosfera vedere più generazioni che ballano e cantano le stesse canzoni”.

I live saranno l’occasione di ripercorrere la sua carriera con scenografie, effetti speciali e visual spettacolari.

Il segreto del suo successo è non fermarsi mai, mescolare gli stili e far divertire. Dal suo nuovissimo Kubo studio a Milano prepara i live e guarda al futuro.

“Siamo molto concentrati su questo, poi non so cosa arriverà una volta non avremmo mai pensato di riempire un palazzetto e quindi chi lo sa?”.