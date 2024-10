Gabry Ponte traforma San Siro nella più grande dancefloor italiana

Milano, 19 ott. (askanews) – Da tempio del calcio e della musica alla più grande dancefloor italiana, con evento unico nel suo genere e mai visto prima nel nostro paese. Gabry Ponte promette di trasformare lo Stadio di San Siro in una enorme discoteca, farà ballare il pubblico, regalando un’esperienza indimenticabile ai suoi fan.

‘Bisogna sempre rischiare per arrivare a fare qualcosa di diverso e di più bello. L’idea in realtà è nata proprio in maniera assolutamente spontanea dal Forum perché quella sera io mi sono reso conto che non solo c’erano 13 mila persone che è un numero pazzesco per per un evento di questo tipo di un DJ, nel senso che i DJ appartengono nell’immaginario collettivo più ai festival, ai grossi festival, ai club e soprattutto in Italia non c’è questa club culture così forte da far sì che come magari in molti altri paesi un DJ riesca a riempire delle venue così grosse, ma non solo per i numeri, perché c’era un’atmosfera bellissima, c’erano 13.000 persone che hanno ballato e cantato tutta la sera e poi anche i commenti di quelli che sono venuti e che dicevano wow è stato come tornare in discoteca quando avevamo vent’anni a ballare. Quindi abbiamo creato qualcosa di di che forse magari negli ultimi anni si era un po’ perso’.

Il DJ-producer italiano numero 1 al mondo per ascolti su Spotify, Terzo artista italiano più ascoltato al mondo su Spotify, Nominato ai Grammy, in carriera ha collezionato 3 dischi di diamante, 46 certificazioni platino e 26 oro. Ma nonostante questi numeri non si aspettava l’accoglienza al Forum e negli altri palazzetti, ma le nuove sfide lo accendono.

“Io non ero neanche sicuro di riuscire a riempire il Forum quando abbiamo lanciato questo tour. In realtà non era un tour, era una data evento che avevamo fatto per celebrare i 25 anni di carriera, che poi erano i 25 anni dell’uscita di Blue, perché era uscito 25 anni fa l’anno scorso. Quindi ho detto: non ce la faremo a pazienza, faremo comunque una cosa bella per i fan che vorranno venire sarà una cosa… daremo il massimo e poi è andata sold out nel giro di pochissimo e quindi abbiamo detto wow! Insomma alla fine abbiamo fatto più di 100.000 presenze quindi in totale che sono tantissime, sono dei numeri pazzeschi appunto per un Dj no? Poi per un artista pop magari sono numeri più facili da fare”.

L’evento sarà una grande festa all’insegna del divertimento. La scaletta ed eventuali ospiti sono ancora tutti da studiare, ma la Gabry sa come far ballare al ritmo dei successi che hanno fatto scatenare intere generazioni.