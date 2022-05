Gadget personalizzati: tutto sulla pubblicità aziendale con il direct marketing

Quali sono i vantaggi della pubblicità aziendale tramite gadget personalizzati, metodo di direct marketing tra i più diffusi ed efficaci di sempre.

L’uso di gadget personalizzati è ormai una pratica comune a moltissime imprese che raggiungono così un duplice obiettivo: fidelizzazione del cliente o del dipendente e diffusione e pubblicizzazione del brand. Se sei un’azienda e desideri implementare le tue strategie di marketing, hai sentito parlare di gadget aziendali ma non ne hai mai compreso veramente l’utilità, allora devi assolutamente leggere questo articolo: ti spiegheremo quali sono i vantaggi della pubblicità aziendale tramite oggetti personalizzati e ti suggeriremo i migliori siti dove acquistare gadget personalizzati economici ma di valore che spicchino per originalità ed estetica del prodotto. Continua a leggere!

Gadget personalizzati: la più antica strategia di marketing personale

Come sappiamo, ciò che stupisce maggiormente un cliente è ricevere gratis un determinato prodotto. La migliore strategia di comunicazione del prodotto è sempre quella più diretta: è così che nasce la PTO, pubblicità tramite oggetto, una delle strategie di business più diffuse ed efficaci di sempre. Si tratta di un metodo di direct marketing che punta direttamente all’azienda, alla diffusione del prodotto su vasta scala e alla fidelizzazione del proprio personale. Infatti, che tua sia un potenziale cliente o un dipendente già avviato, la soddisfazione del ricevere un gadget personalizzato sarà comunque la stessa, e ti spingerà a voler intrattenere un rapporto sempre più stretto con quel brand che, quasi inaspettatamente, ti ha premiato con un riconoscimento personalizzato.

I vantaggi della pubblicità per oggetto sono evidenti per due motivi: sono una pubblicità mirata, diretta in maniera chiara e inequivocabile a una persona (e dunque permettono di sentirsi unici, speciali); sono una strategia di diffusione che si basa sulla reciprocità del do ut des, ossia spingono per la resa del favore in maniera, potremmo dire, quasi inconscia.

Quali gadget utilizzare per una PTO efficace

Per fare breccia nel cuore del cliente o del dipendente, non basta solo cercare una strategia diretta: bisogna essere consapevoli delle potenzialità dell’oggetto, scegliere quello giusto per il proprio target di riferimento e far sentire il pubblico amato, rispettato, e soprattutto conosciuto. Insomma, sembra facile, ma di fatto c’è un enorme lavoro di comunicazione alle spalle. Di seguito vi daremo alcuni consigli che vi guideranno alla scelta consapevole del miglior gadget personalizzabile per la vostra azienda:

Personalità : scegliere qualcosa di originale può risultare riduttivo e forse sbagliato. Cosa significa originale? Inusuale, sconosciuto? Non è necessariamente la giusta strategia: non dovrai puntare sull’effetto sorpresa, bensì sulla personalità. Se dimostrerai che la tua azienda ha un proprio nome, un brand definito e una storia personale, spingerai chiunque riceva il tuo gadget a sentirsi parte di un qualcosa di grande. Potrà anche trattarsi di una semplice penna: il concetto alla base è ciò che conta. Dunque, scegli con cura il disegno, cerca di stimolare un pensiero e dimostra che la tua azienda, anche tramite una semplice tazza da colazione, ha personalità da vendere e qualcosa da dire.

: scegliere qualcosa di originale può risultare riduttivo e forse sbagliato. Cosa significa originale? Inusuale, sconosciuto? Non è necessariamente la giusta strategia: non dovrai puntare sull’effetto sorpresa, bensì sulla personalità. Se dimostrerai che la tua azienda ha un proprio nome, un brand definito e una storia personale, spingerai chiunque riceva il tuo gadget a sentirsi parte di un qualcosa di grande. Potrà anche trattarsi di una semplice penna: il concetto alla base è ciò che conta. Dunque, scegli con cura il disegno, cerca di stimolare un pensiero e dimostra che la tua azienda, anche tramite una semplice tazza da colazione, ha personalità da vendere e qualcosa da dire. Direzionalità: è importante che tu sappia quali potenziali clienti attirare e quanto i tuoi dipendenti possano apprezzare un determinato prodotto. Insomma, tutto dipende dalla tua abilità nel conoscere il target di riferimento. Un esempio semplice: se la tua azienda è una palestra o un centro sportivo, e vuoi cercare di fidelizzare i tuoi acquirenti o indirizzare verso il tuo centro sportivo altri clienti, cerca di essere sempre inclusivo ma dirigiti verso uno specifico target di persone, che magari si aggirano tra i 20 e i 50 anni. Dà loro qualcosa che possa essere utile all’attività nella tua palestra, qualcosa che ricordi loro quanto è utile e importante fare sport: una borraccia, zaino, asciugamano, borsa da palestra… tutto ciò che abbia a che fare con loro e i loro interessi.

Gadget personalizzati: i migliori da acquistare

Dopo aver avuto qualche consiglio su quale tipologia di gadget utilizzare, dobbiamo avere anche un’idea sui migliori gadget personalizzati economici che potrete trovare sul mercato. Personalmente vi consigliamo di dare un’occhiata al sito web di www.higift.it, che vi renderà partecipi di un ventaglio di possibilità. Potrete trovare, curiosando sul sito, varie tipologie di gadget aziendali mirati alla fidelizzazione dei clienti e dei dipendenti, che vadano bene per ogni occasione: gadget personalizzati per palestre, per librerie e fumetterie, ristoranti e pizzerie, agenzie immobiliari, tabaccherie e tabaccai, hotel e strutture alberghiere, enoteche, farmacie e tanto altro. Insomma, se non sarete soddisfatti della vasta gamma di prodotti originali da scegliere per il vostro brand, potrete anche affidarvi all’economia: attraverso il portale potrete infatti attuare una prima scrematura dei gadget anche attraverso il filtro del prezzo più conveniente. Insomma, il mondo dei gadget personalizzati è una miniera infinita di possibilità: tutto è da scegliere con cura, a partire dalla tipologia di oggetto fino allo store da cui acquistarlo: non affidatevi al primo che capita, scegliete sempre il meglio!