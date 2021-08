Gaetano Curreri, le prime parole dopo l’infarto: “Anche questo figlio di pu**ana l’abbiamo sconfitto”

Le prima parole di Gaetano Curreri dopo l'infarto che lo ha colto mentre si stava esibendo sul palco di San Benedetto del Tronto.

Ad una settimana esatta dall’infarto che lo ha colto durante un concerto a San Benedetto del Tronto, Gaetano Curreri è tornato sui social a rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute pubblicando una foto che lo ritrae sollevato, ancora convalescente ma con un sorriso accennato.

Gaetano Curreri: le prime parole dopo l’infarto

“Anche questo grande figlio di putt*na l’abbiamo sconfitto“. Così il leader degli Stadio, che già in passato era stato colto da malori sul palco, ha iniziato il suo post pubblicato sulla pagina Facebook della band. Curreri ha in primis ringraziato i medici e coloro che gli sono stati accanto in questi giorni ripercorrendo gli attimi di intensa preoccupazione subito dopo il malore per il quale è stato soccorso immediatamente.

Come lui stesso ha dicharato, fondamentale è stato il tempestivo intervento delll’UTiC e degli operatori del centro di emodinamica dell’ospedale Mazzoni di Ascoli.

Gaetano Curreri, le prime parole dopo l’infarto: “Fra qualche giorno torno a casa”

Ha inoltre rivolto un ringraziamento ai suoi compagni di vita Roberto e Andrea e alla sua manager Laura che, ancora a pochi km da lui , gli sono sempre rimasti vicino. Ha infine annunciato che fra pochi giorni verrà dimesso dall’ospedale.

Di qui la chiosa: “Ci sentiamo presto, vi voglio bene. Gae“.