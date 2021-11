La gaffe del senatore Lucio Malan sul cambiamento climatico ha fatto il giro di Twitter: "Ma il mare non è tutto sullo stesso livello?"

Ha fatto discutere la gaffe di Lucio Malan, senatore di Fratelli d’Italia, che ha commentato un servizio andato in onda a UnoMattina sul cambiamento climatico.

La gaffe di Lucio Malan sul cambiamento climatico

Un tweet che ha decisamente suscitato scalpore, quello pubblicato da Lucio Malan, senatore di Fratelli d’Italia, che è intervenuto su un tema molto caldo negli ultimi giorni, ovvero il cambiamento climatico.

Uno Mattina ha mandato in onda un servizio sugli effetti del climate change: tra questi l’innalzamento del livello del mare, che rischia di far scomparire interi villaggi, tra cui quello di Fairbourne, in Galles.

Malan e il cambiamento climatico: “Ma il mare non è tutto allo stesso livello?”

Il tweet di Lucio Malan sarebbe servito a smentire il servizio di Uno Mattina, ma l’effetto è stato diverso da quanto il suo autore si aspettava. “A Uno Mattina si parla di un villaggio [che sarebbe il primo a sparire a causa del cambiamento climatico, ndr] perché è sul mare.

Ma il mare non è tutto allo stesso livello?“. La teoria decisamente errata del senatore di Fratelli D’Italia ha fatto decisamente discutere, e molti sono intervenuti a dare delucidazioni al senatore Malan.

Il tweet di Malan e la noncuranza del cambiamento climatico

Nonostante i tweet di Malan, la situazione infatti è allarmante: diversi studi del governo gallese indicano che l’innalzamento del mare nella baia di Barmouth potrà essere contenuto al massimo fino al 2045.

In seguito la cittadina di Fairbourne scomparirà, ed è già in atto lo studio di un piano per ricollocare gli 850 abitanti di Fairbourne entro il 2055.