Abbiamo ufficialmente la conferma che Vasco Rossi e Tiziano Ferro lavorano con lo stesso social media manager.

Nelle scorse ore, il cantante di Zocca (anzi, per essere più precisi, il suo collaboratore) si è reso protagonista della prima vera gaffe di questo 2023 appena iniziato.

Ma cos’è successo? È presto detto: nella mattinata di oggi, su Twitter, è apparso un post che ha lasciato confusi molti. Il tweet pubblicato da Vasco Rossi riporta in realtà una foto di Tiziano Ferro, con in braccio la sua piccola figlia, Margherita.

“Vi auguro un 2023 in cui possiate sentirvi protetti.

E felici. Vi voglio bene: buon anno! (Per par condicio questa volta, nella foto c’è Margherita)” ha scritto l’account di Vasco Rossi, come se fosse per l’appunto quello di Tiziano Ferro.

Cos’è successo: l’errore del social media manager

Si è trattato, evidentemente, di uno scambio di account avvenuto per errore. Molto probabilmente sul computer/telefono dell’addetto social di Vasco Rossi sono presenti gli accessi anche del profilo di Tiziano Ferro.

Passando da uno all’altro il social media manager avrà commesso un errore, dimenticandosi di postare dal profilo corretto.

L’ironia del web

In men che non si dica, il nome di Vasco Rossi è schizzato in vetta ai trending topic italiani, con decine di messaggi di utenti che si burlavano di lui. “Abbiamo già il primo momento trash del 2023 con l’smm di vasco rossi che pubblica una foto di Tiziano Ferro” scrive Ylenia, a cui fa eco Ewan che aggiunge “Per chi fosse interessato, si è appena liberato un posto di SMM”.

Qui sotto potete recuperare il post “incriminato”.