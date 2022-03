Gaia Zorzi e Fariba Tehrani pronte per il GF Vip 7: la sorella di Tommaso e la mamma di Giulia Salemi saranno "Vippone"?

Anche se la sesta stagione del reality condotto da Alfonso Signorini è appena finito, si parla già dei papabili concorrenti del GF Vip 7. Gaia Zorzi e Fariba Tehrani, per ammissione di Giulia Salemi, potrebbero essere le prime “Vippone” a varcare la soglia della Casa più spiata d’Italia.

Gaia Zorzi e Fariba Tehrani pronte per il GF Vip 7

Il GF Vip 7 partirà a settembre 2022 e Alfonso Signorini è già stato riconfermato al suo timone. La sesta edizione del reality più spiato d’Italia si è conclusa da pochissimo e ha visto la vittoria di Jessica Selassié. I concorrenti di quest’anno sono stati ben assortiti e gli ascolti sono stati più che soddisfacenti. Cosa ci si deve aspettare dai prossimi “Vipponi”? Tra loro pare che ci saranno anche Gaia Zorzi e Fariba Terhani.

La prima è diventata popolare perché è la sorella di Tommaso, vincitore del GF Vip 5. La seconda, invece, è la mamma di Giulia Salemi, anche lei volto popolare dei reality.

L’annuncio di Giulia Salemi

Sia Gaia che Fariba potrebbero essere “Vippone” perfette. L’annuncio della loro papabile partecipazione è arrivato dalla Salemi. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli, nel corso dell’ultima puntata del GF Vip Party, ha dichiarato:

“Possiamo dirlo dai? Non è che porta sfortuna dirlo? Possiamo? Sì che tu potresti partecipare il prossimo anno. Dai concorrente unico Gaia Zorzi e Fariba Tehrani. Mia mamma ragazzi è convinta di farlo il prossimo anno. Gaia poi mi ha confessato che se lo farà mia mamma, allora lo farà anche lei”.

Ovviamente, le parole di Giulia non possono essere prese come un vero e proprio annuncio ufficiale. Al GF Vip 7 mancano ancora alcuni mesi e le prime conferme arriveranno a metà agosto.

Le dichiarazioni di Gaia sul GF Vip

Non è la prima volta che Gaia Zorzi viene vista come papabile concorrente del GF Vip. Dopo la partecipazione del fratello Tommaso, Signorini l’ha corteggiata, ma lei non ha accetatto. Nonostante tutto ha scherzato diverse volte sull’ingaggio: “Se sono pronta per farlo? Prontissima! Prima stavo provando le mie litigate, cosa farò e cosa non farò.

Poi devo vedere che Paese prendere dalla mia parte. Un po’ Risiko. Il Grande Fratello è diventato un po’ questo” oppure “Maaaaa dopo tutto quello che è successo quest’edizione mi chiedete ancora se parteciperò alla prossima? No thanks scelgo la mia salute mentale“.