Gaia Zorzi è positiva al Covid: le sue condizioni

Gaia Zorzi è risultata positiva al Coronavirus e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni tramite social.

Gaia Zorzi, influencer e sorella di Tommaso Zorzi, è risultata positiva al Coronavirus. La ragazza è in isolamento domiciliare e ha aggiornato i fan sulle sue condizioni.

Gaia Zorzi positiva al Coronavirus

Gaia Zorzi ha annunciato via social di essere risultata positiva al Coronavirus.

Fortunatamente la sorella minore di Tommaso Zorzi non avrebbe manifestato sintomi gravi della malattia e per il momento si troverebbe in isolamento fiduciario presso il suo appartamento in attesa di tornare ad essere negativa. “Piccolo update, durante questo weekend sono risultata positiva al Covid”, ha dichiarato la ragazza tramite stories. A seguire Gaia ha rivelato che non appena ha avuto il dubbio che potesse trattarsi di Covid si è messa in isolamento e che quindi non avrebbe visto nessuno dei suoi cari: “Felicissima di non averlo passato a nessuno, questa è la mia piccola vittoria”, ha concluso.

In tanti tra i suoi fan dei social le hanno fatto gli auguri per una pronta guarigione.

Gaia Zorzi al GF Vip

Secondo indiscrezioni Gaia Zorzi potrebbe essere una delle nuove concorrenti del GF Vip 6. A svelare di volerla all’interno del programma è stato lo stesso conduttore Alfonso Signorini, che un anno fa ha visto trionfare suo fratello Tommaso alla quinta edizione del programma. Gaia non ha commentato la notizia, ma in tanti sperano di conoscerla meglio attraverso lo show.

La ragazza ha raggiunto una certa popolarità proprio commentando via social l’ultima edizione dello show, a cui ha partecipato suo fratello.”È il primo nome che vorrei nella casa”, aveva dichiarato Alfonso Signorini in merito alla possibilità di avere Gaia all’interno della prossima edizione dello show. La voce in circolazione verrà finalmente confermata? In tanti tra i fan sperano proprio di sì!

Gaia Zorzi è bisessuale: la dichiarazione

Di recente Gaia Zorzi ha rivelato via social di essere bisessuale.

La notizia a quanto pare non era nota a suo fratello Tommaso, che ha commentato ironico: “E lo scopro da Twitter?”, e ancora: “Felice per te e ora prenditi il meglio da entrambi i mondi”. I due fratelli sono in ottimi rapporti e più volte durante la sua permanenza al GF Vip Tommaso Zorzi ha espresso il suo affetto per sua sorella Gaia (che lo ha sempre difeso strenuamente).