Gaia Zorzi fa coming out: il commento di suo fratello Tommaso

Gaia Zorzi ha fatto coming out via social. Il suo messaggio è stato commentato anche dal fratello Tommaso Zorzi.

Gaia Zorzi ha svelato tramite social di essere bisessuale. La notizia è stata commentata anche da suo fratello Tommaso, che ovviamente ha sostenuto sua sorella

Gaia Zorzi fa coming out via social

Da sempre Tommaso Zorzi e sua sorella Gaia sono più uniti che mai, e più volte in passato la ragazza ha confessato di aver preso le difese di suo fratello.

Stavolta Gaia Zorzi ha fatto coming out via social – rivelando di essere bisessuale – e suo fratello Tommaso ha commentato la notizia mostrandole tutta la sua complicità. “Mi sembra un buon momento per dirvi che sono bisessuale”, ha scritto la ragazza via social, mentre suo fratello ha commentato: “E lo scopro da Twitter? Felice per te, prendi il meglio da entrambi i mondi”.

Gaia Zorzi e Tommaso: il rapporto

Gaia Zorzi è la sorella minore di Tommaso Zorzi e da sempre i due sono più uniti che mai.

La stessa Gaia ha confessato che avrebbe preso le difese di suo fratello quando era più piccola. “È molto protettivo, ma forse adesso lo sono tanto anche io con lui, visto che è diventato un personaggio noto. Quando leggo certe cose mi sento obbligata a difenderlo. Siamo stati da sempre molto legati e già quando andavamo a scuola e lo prendevano in giro mi sono sempre sentita chiamata in causa”, ha dichiarato Gaia, e ancora: “Il primo dito medio l’ho fatto ad un ragazzo sul pulmino che prendeva in giro Tommy perché era gay.

Mi sono sempre sentita in dovere di difenderlo. E anche lui quando ho bisogno c’è sempre per me”. Anche durante la partecipazione di Tommaso Zorzi al GF Vip, Gaia Zorzi gli ha mostrato tutto il suo sostegno.

Gaia Zorzi: la vita privata

Come Tommaso Zorzi anche Gaia ha preferito per il momento mantenere privata la sua vita sentimentale, e al momento non è chiaro se ci sia una persona speciale al suo fianco. Di recente suo fratello Tommaso è stato invece pizzicato in compagnia dell’ex ballerino di Amici Tommaso Stanzani, e in tanti si chiedono se tra i due sia in atto una liaison romantica oppure no. Al momento l’influencer ha preferito mantenere il massimo riserbo e non ha confermato le notizie in circolazione sul suo presunto flirt.