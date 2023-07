Gaia Zorzi, il racconto shock: "Sono stata drogata in discoteca"

La sorella di Tommaso Zorzi, Gaia Zorzi, ha raccontato un retroscena inedito e scioccante su ciò che le sarebbe capitato durante una serata da lei trascorsa in discoteca.

Gaia Zorzi: il racconto shock

Gaia Zorzi è la sorella minore dell’ex vincitore del GF Vip Tommaso Zorzi e in queste ore, attraverso i social, ha raccontato per la prima volta un’esperienza drammatica e scioccante che le è capitata dopo aver trascorso una serata in discoteca. La sorella di Zorzi ha affermato che all’epoca dei fatti si trovava a Maastricht, dove ha frequentato l’università, ed era “uscita con le mie coinquiline per andare a ballare e stupidamente accettai dei drink da un gruppo di ragazzi che non conoscevo”. Gaia Zorzi ha aggiunto che la serata si sarebbe conclusa per lei in ospedale a seguito, sembra, della sua assunzione della cosiddetta droga dello stupro.

“Trovarono nel mio sangue Rohypnol un sedativo conosciuto come ‘date drug’. Anni dopo questo locale di Maastricht chiuse dopo che questa cosa successe a più ragazze e si scoprì che erano i baristi a vendere queste sostanze ai ragazzi che frequentavano la discoteca”, ha affermato. Gaia Zorzi ha raccontato l’episodio in relazione al clamore generato dal caso che ha visto protagonista Leonardo Apache La Russa, il figlio di Ignazio La Russa denunciato da una coetanea per un presunto caso di abuso.