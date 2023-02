Galansino: JR parla con leggerezza di temi cruciali del presente

Torino, 8 feb. (askanews) – “Credo che la cosa importante qui oggi sia vedere come, grazie alla sua energia e alla capacità di coinvolgere migliaia e milioni di persone in questi anni riesca a fare parlare di temi importanti, di argomenti così urgenti che spesso rifiutiamo perché sappiamo dei problemi dei campi profughi, ma è difficile conoscerli dal vero. JR ce li fa conoscere in modo diverso, con uno sguardo dal basso, che non si ferma solo ai lati drammatici.

I campi profughi sono un fenomeno tipico della globalizzazione e in 10 anni è decuplicato il numero dei rifugiati, che oggi sono 100 milioni. Fare questa cosa con la gioia e la freschezza con cui lo fa lui credo sia una cosa eccezionale, artista o non artista”. Lo ha detto Arturo Galansino, curatore della mostra di JR “Déplacés.e.s” alle Gallerie d’Italia di Torino.