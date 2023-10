Galassini (Sanofi), '70 vengono prodotti in sito Anagni, 100 mln dosi l'anno'

Anagni, 11 ott. (Adnkronos Salute) - "Nello stabilimento di Anagni produciamo più di 70 farmaci diversi, per un totale di circa 100 milioni di dosi annue che poi vengono esportate in più di 90 Paesi del mondo, dal Giappone fino agli Stati Uniti. In 50 anni di vita questo sito ha a...

Anagni, 11 ott. (Adnkronos Salute) – "Nello stabilimento di Anagni produciamo più di 70 farmaci diversi, per un totale di circa 100 milioni di dosi annue che poi vengono esportate in più di 90 Paesi del mondo, dal Giappone fino agli Stati Uniti. In 50 anni di vita questo sito ha avuto un grande sviluppo industriale: partito con 38 dipendenti, oggi può contare su 500 collaboratori. La prima approvazione della statunitense Fda è stata ottenuta nel 1989". Così all'Adnkronos Salute Alessandro Galassini, direttore dello stabilimento Sanofi di Anagni (Frosinone), in occasione delle celebrazioni dei 50 anni del sito presente dal 1973 nella Valle del Sacco.

"Siamo specializzati nella produzione di farmaci iniettabili, principalmente antibiotici e prodotti contro la tubercolosi – sottolinea Galassini – Stiamo vivendo un processo di profonda trasformazione che renderà lo stabilimento un centro di produzione di farmaci biotecnologici per malattie rare e vaccini. Produciamo prodotti liofilizzati, farmaci sterili e iniettabili".