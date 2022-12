Galbani celebra ad Arese i 140 anni dell'azienda

Non poteva essere più gustosa la celebrazione dei 140 anni di storia del marchio Galbani. Alla galleria Il Centro di Arese, è stato presentato il Tiramisù più spettacolare d'Italia. Un dolce iconico, per un evento speciale. Nel 2022, infatti, ricorre il 140esimo anniversario dalla fondazione ...

Alla galleria Il Centro di Arese, è stato presentato il Tiramisù più spettacolare d’Italia. Un dolce iconico, per un evento speciale. Nel 2022, infatti, ricorre il 140esimo anniversario dalla fondazione di Galbani. Da sempre nelle case degli italiani con i suoi prodotti, oggi è tra i pochi marchi del food con una storia così lunga, ma una presenza tuttora significativa sul mercato.

Al centro dell’evento un cooking show condotto da Benedetta Parodi, con i pastry chef Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Ma è stata soprattutto l’occasione per annunciare, in collaborazione con la Onlus Officine Buone, il progetto “Special 140”.

Ugo Vivone, Fondatore di Officine Buone Onlus: “Con questo programma offriremo 140 ore di formazione a minori non accompagnati che frequentano la mensa ‘Fratelli di San Francesco’, la quale si occupa di fornire pasti caldi a persone che hanno difficoltà sociali.

In questo caso ci saranno ore di formazione per ragazzi che, oltre a frequentare la mensa per avere un pasto caldo, potranno avere un’occasione di riscatto ed usufruire di una formazione che permetterà loro di entrare nel mondo del lavoro utilizzando le cucine della mensa insieme a degli chef professionisti”.

Infine, è stato Mauro Frantellizzi, Direttore Marketing di Galbani Cheese, ad illustrare le iniziative organizzate per i 140 anni dell’azienda: “È stato un anno complicato per tutti, ma per noi di Galbani è stato un anno speciale.

Arrivare ai nostri 140 anni e festeggiarlo in questa maniera è per noi un degno finale ad un anno di celebrazioni. Abbiamo festeggiato questo traguardo con i nostri consumatori offrendo delle promozioni che rendessero la vita più facile dal punto di vista del prezzo e abbiamo celebrato l’obiettivo centrato anche con i nostri dipendenti negli stabilimenti. Il nostro obiettivo, a cui tenevamo, era infine quello di festeggiare oggi in mezzo alla gente con il tiramisù più spettacolare d’Italia e con un parterre d’eccezione.

Galbani rappresenta un’eccellenza in Italia, un’eccellenza nei formaggi. Il futuro può essere rappresentato dalla capacità di Galbani di esportare ulteriormente l’eccellenza italiana nel mondo”.