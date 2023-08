Gallarate, incidente tra auto e moto: muore il centauro Michele Valente

Il centauro Michele Valente è morto nell'ospedale di Varese dopo l'incidente in moto avvenuto giovedì a Gallarate

Il drammatico incidente era avvenuto nel pomeriggio di giovedì 17 agosto fra le strade di Gallarate quando il centauro originario di Fagnano Olona e residente a Cardano al Campo, Michele Valente, si era scontrato con una Fiat 500. La moto di Valente, dopo lo schianto, era finita contro una recinzione e l’uomo ne era uscito con gravi ferite. Dopo meno di 24 ore di lotta tra la vita e la morte, il 33enne si è spento all’ospedale di Varese.

Il sinistro si è verificato nel quartiere di Arnate, alla rotatoria situata all’incrocio tra via Cappuccini e via Schuster. La moto di Valente ha urtato la Fiat 500 guidata da un 21enne prima di uscire di strada e andare a sbattere contro una recinzione. Lo schianto è stato violentissimo e l’uomo aveva riportato delle profonde ferite. I sanitari del 118 lo avevano soccorso rapidamente, ma le sue condizioni di salute sono sembrate fin da subito gravi. Michele era stato accompagnato d’urgenza all’ospedale di Circolo di Varese ed era stato ricoverato in codice rosso. Il suo decesso è avvenuto qualche ora dopo, nella notte tra giovedì e venerdì.