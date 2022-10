Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, si esprime sui leoni da tastiera: anche lui ne è stato vittima.

Massimo Galli ha espresso il suo punto di vista all’Adnkronos Salute. L’argomento riguardava i leoni da tastiera che, nell’immaginario collettivo, sono riconosciuti come coloro i quali seminano odio online. Secondo il direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, queste persone andrebbero perseguite.

Anche lui, racconta, è stato minacciato. Nessuno è stato risparmiato durante la pandemia.

Galli dichiara: “Sono stato minacciato anche io dai leoni da tastiera, è giusto contrastarli”: le sue parole

Galli, in questa occasione, ha ammesso: “Non voglio dare a questi episodi una maggiore importanza rispetto a quella che hanno”. Il pretesto per esprimersi a riguardo è stata l’operazione dei carabinieri di Torino, Faenza, L’Aquila, Parma e Taranto nei confronti di alcuni probabili indiziati, accusati di aver minacciato e insultato il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli.

Le minacce ai tempi della pandemia

Massimo Galli ha poi aggiunto di essere solidale a Locatelli: “Gli sono vicino per quello che ha dovuto subire. Com’è successo a tutti gli altri, anche a me, l’essere bersagliati da attacchi di ogni tipo da parte dei no vax. Molti responsabili, tra questi, penso fossero poco consapevoli di quello che stavano facendo.

A prescindere, non tutto può essere consentito. Il fatto che i carabinieri si siano mobilitati con questa operazione di contrasto è una notizia confortante”.