Galli sull’immunità di gregge: “Oggi aspiriamo a protezione contro ricoveri e morti”

L'infettivologo Massimo Galli è tornato sul tema dell'immunità di gregge, spiegando che con essa non vuol dire che non ci saranno più infezioni.

Torna in auge il tema dell’immunità di gregge e stavolta a trattarlo è l’infettivologo Massimo Galli, che intervistato dall’Adnkronos ha spiegato come al momento nel mondo non l’abbia ancora raggiunta nessuno: “Semplicemente perché, se si intende che non ci saranno più infezioni perché tutti sono immunizzati, non è così. Oggi stiamo aspirando a una protezione contro ospedale, rianimazione e cimitero.

Questo è il discorso“.

Per il direttore del reparto Malattie Infettive del Sacco di Milano, a mettere i bastoni tra le ruote dell’immunità di gregge sono soprattutto le numerose varianti del coronavirus emerse fino a questo momento: “Sarebbe cruciale perché permetterebbe di liberarci dal virus. Ma Sars-CoV-2 continua a mettere varianti e, finché non avremo un vaccino che ci consenta di combatterle in maniera più decisiva, non sarà possibile raggiungere l’obiettivo”.