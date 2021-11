Galli sulla variante Omicron: “Mai così importante come ora spingere sulla terza dose”

Galli sulla variante Omicron e sulla rinnovata pericolosità delle posizioni No Vax: “Mai così importante come ora spingere sulla terza dose”

Perentorio come sempre, Massimo Galli sulla variante Omicron ha detto che “non è mai stato così importante come ora spingere sulla terza dose”. Il docente milanese a riposo e responsabile di Malattie Infettive al Sacco cita il caso del “paziente zero” campano e spiega senza mezzi termini che “la terza dose serve ancora di più”.

Galli e la tesi sulla variante Omicron: la terza dose cruciale “come non mai”

A parere di Galli infatti la terza dose “incrementa la stimolazione della risposta. Anche in una situazione un po’ complessa come questa, in cui non abbiamo certezza di quanto la variante possa bucare il vaccino, quindi che risponda meno agli anticorpi che il vaccino suscita, non abbiamo motivo di credere che non risponda per niente”.

Il caso del paziente campano e la tesi di Galli su Omicron e terza dose: “Sta bene perché ne ha fatte già due”

E il caso scuola a parere di Galli è quello del “paziente zero Omicron italiano”: “Aveva avuto la doppia vaccinazione, ma mi risulta che sia bene, non ha avuto una sintomatologia particolarmente critica”. E ancora: “Sapremo a breve se questa variante sarà più o meno diffusiva delle altre e, ad ogni modo, dobbiamo attrezzarci all’idea che arrivi e si diffonda”.

Massimo Galli e la terza dose per arginare la Omicron: “Ora i No Vax sono più pericolosi che mai”

E in chiosa: “Abbiamo molte più vaccinazioni di prima, speriamo che sia sufficiente. Se qualcuno si era illuso che la faccenda fosse ormai archiviata, questo qualcuno deve toglierselo dalla testa. In questo momento, le posizioni No Vax sono più pericolose di prima”.