Galliate, incidente stradale tra due auto: ci sono dei feriti

Violento incidente stradale tra due auto a Galliate, in provincia di Novara: il sinistro si è verificato sulla Statale 341.

Un grave incidente stradale è avvenuto nella mattina del 1° novembre a Galliate, in provincia di Novara. Il sinistro si è verificato, per la precisione, sulla Statale 341. Due automobili si sono scontrate in circostanze che devono essere ancora chiarite. Giunti sul posto i sanitari del 118, agenti della polizia stradale e vigili del fuoco.

Incidente a Galliate: feriti portati in salvo

I presenti si sono dati da fare per portare in salvo i feriti (il cui numero preciso non è stato reso noto al momento) e prestare loro i primi soccorsi. Le due auto incidentate sono state opportunamente messe in sicurezza. La polizia stradale ha invece provveduto a chiudere temporaneamente il tratto di strada per agevolare l’intervento da parte dei soccorsi.

Incidente a Galliate: auto gravemente danneggiate

Con l’aiuto dei sanitari del 118, anch’essi presenti sul luogo, si è provveduto a tirare fuori i feriti dalle automobili. Le vetture hanno riportato danni importanti poiché le calandre di entrambe sono andate completamente distrutte. Gli agenti della polizia stradale hanno provveduto a chiudere il tratto di strada interessato.

Incidente Galliate altro sinistro nel Novarese

Come informa Sdnovarese.it, nel pomeriggio dello scorso 29 ottobre c’è stato un altro incidente a Biandrate (Novara).

Un’automobile è andata a finire su un guard rail. Intervenuto il personale del 118 che ha prestato i primi soccorsi ai feriti. Un’anziana di 75 anni è stata trasportata presso l’ospedale Maggiore di Novara in condizioni critiche. Nel sinistro è rimasto ferito anche un 76enne, il quale ha riportato ferite da codice giallo. L’uomo risultava essere alla guida della vettura.