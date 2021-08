Gallipoli, ragazze romane vaccinate positive dopo serata in discoteca: “Non doveva finire così”

Due ragazze romane vaccinate, dopo una serata in discoteca a Gallipoli, sono risultate positive al Covid. Il loro racconto su TikTok.

Due ragazze romane vaccinate, dopo una serata in discoteca a Gallipoli, sono risultate positive al Covid. Su TikTok hanno raccontato quello che è accaduto nella località turistica del Salento, in cui avevano deciso di passare le vacanze.

Ragazze romane vaccinate positive dopo una serata in discoteca

Due ragazze romane, che si erano vaccinate, sono state contagiate durante una vacanza fatta a fine luglio a Gallipoli, in Puglia. La sera prima sono andate in discoteca e il giorno dopo erano positive. “Non doveva finire così” ha scritto Licia su TikTok. La ragazza ha compiuto 18 anni lo scorso 19 marzo e da maggiorenne ha deciso di trascorrere l’estate insieme ad una sua amica nella località turistica del Salento.

Volevano semplicemente godersi il mare, il sole e il divertimento, come è giusto a quell’età. Una sera hanno deciso di andare in uno dei locali notturni più famosi del luogo. Il giorno dopo sono andate a fare il tampone e hanno scoperto di essere positive.

Ragazze romane vaccinate: sono positive al Covid

“Ma andare in discoteca dopo aver fatto il vaccino è troppo difficile?” le ha chiesto un utente nei commenti, dopo aver visto il suo sfogo.

Licia ha risposto con tutta la sincerità possibile, senza timore di essere attaccata. “Io sono vaccinata, ma solo con la prima dose” ha risposto. Non è detto che la ragazza sia stata contagiata dopo essere stata in discoteca. Bisogna ricordare che il Covid ha un periodo di incubazione di 10 giorni, per cui il contagio potrebbe essere avvenuto prima. Nell’ultima settimana di luglio, però, numerosi giovani sono risultati positivi al Covid.

Ragazze romane vaccinate: ci sono altri contagi

Molti altri giovani sono stati contagiati durante le vacanze trascorse a Gallipoli, più o meno nello stesso periodo di queste due amiche. “Anche noi positive” ha scritto un utente. Un altro, che deve raggiungere Gallipoli nei prossimi giorni, le ha chiesto quale vaccino si sono fatte. Una ragazza del gruppo, che è risultata positiva, ha spiegato che hanno effettuato il monodose Johnson&Johnson. Tra i commenti molti utenti hanno espresso il loro timore di recarsi in vacanza in Puglia. In molti temono di contagiarsi durante la vacanza e di dover passare un periodo di quarantena a casa. In questo modo sicuramente le vacanze sarebbero rovinate.